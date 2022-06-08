Türkiye Gazetesi

Türk kültürünün daha geniş kesimlere ulaştırılmasında Türk dizileri ve filmleri önemli rol oynuyor. Şu anda dünyanın önde gelen dizi ve film ihracatçıları arasında yer alan Türkiye, özellikle Balkanlar ve Güney Amerika ülkelerinde Türk dizileriyle büyük izleyici kitlelerine hitap ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 125 ülkeden 5 bin kişiyle yapılan araştırma sonucuna göre yabancıları Türkçe öğrenmeye iten motivasyonun Türk dizileri olduğunu söyledi.

TÜRK DİZİLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENMEDE ETKİSİ

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 125 ülkede 5 bin kişiyle yaptığı 'Türk Dizileri ve Türkçe' saha araştırması, Türk dizilerinin yabancıların Türkçe öğrenimini teşvik ettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yüzde 81,8'i Türk dizilerini Türkçe kurslarına ya da öğrenmeye aktif olarak başlamadan önce izlediklerini ifade etti. Böylece Türk dizilerinin Türk diline ve kültürüne yönelik bir çekim etkisi oluşturduğu belirlendi.

Katılımcıların yüzde 28,81'i Türk dizilerinin dinleme anlama, yüzde 26,26'sı konuşma, yüzde 7,7'si okuma anlama, yüzde 4,12'si yazma becerilerini geliştirdiğini, yüzde 19,31'i günlük kullanıma, yüzde 13,8'i atasözü, deyim ve kelime dağarcığına katkı sağladığını ifade etti.

EN ÇOK BEĞENİLEN DİZİ DİRİLİŞ ERTUĞRUL

Araştırmada en çok beğenilen Türk dizileri arasında Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Kuruluş Osman, Yargı, Masumlar Apartmanı, Ezel, Kara Para Aşk, Sefirin Kızı, Siyah Beyaz Aşk, Teşkilat ve Söz yer aldı.

HAFIZALARDA İZ BIRAKAN OYUNCULAR

Araştırmada 'hafızalarda iz bırakan kadın oyuncular' arasında Burcu Biricik, Aslı Enver, Cansu Dere, Demet Özdemir, Hande Erçel, Elçin Sangu, Meryem Uzerli, Neslihan Atagül, Tuba Büyüküstün ve Pınar Denez sıralandı.

'Hafızalarda iz bırakan erkek oyuncular' ise Burak Özçivit, Barış Arduç, Bülent İnal, Can Yaman, Engin Altan Düzyatan, Çağatay Ulusoy, Engin Akyürek, Kaan Urgancıoğlu, Tolga Sarıtaş, Kerem Bürsin oldu.

Araştırmaya katılanlar Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Tuncel Kurtiz ve Tarık Akan'ı hafızalarda iz bırakan ebediyete intikal etmiş ustalar arasında saydı.

'BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE AİLE ORTAMI' ÇEKİCİ KILIYOR

Türk dizilerini çekici kılan unsurlar ise yüzde 20 ile "insani ilişkiler ve bir arada yaşama kültürü", yüzde 19,9 ile "aile ortamı ve güçlü aile bağları" yüzde 19,71 ile romantik ilişkiler, yüzde 16,36 ile "sürükleyici hikayeler ve gerçekçi kurgu", yüzde 14,52 ile "kültürel unsurlar ve mekanlar", yüzde 9,50 ile "tarihi detaylar ve yaşanmışlıklar" olarak sıralandı.

Yıllar sonra arşivden çıktı! Erdoğan’ın ‘Türkçe konuşacağım’ cevabı Türk Dil Bayramı'nda gündem oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu dönemde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türk Dil Bayramı vesilesiyle yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanı olduğu bir dönemde kara paylaştı. Görüntüde Erdoğan'ın bir Türk öğrencinin İngilizce sorduğu, "Merak ediyorum Başbakan olunca siz diğer ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacaksınız?" sorusuna "Türkçe konuşacağım" cevabı dikkat çekti ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

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