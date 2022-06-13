Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tenten çizgi romanların ve sinemanın renkli figürlerinden biri oldu... Dünyanın çeşitli yerlerinde köpeğiyle maceradan maceraya koşan araştırmacı gazeteci Tenten, Türkiye’ye de gelmişti! 1961’de çekilen “Tenten ve Altın Post” filminin bir kısmı İstanbul’un mühim mekânlarında geçiyordu. İranlı sanatçı Hamid Tolouei Fard ise Tenten’in İstanbul maceralarından ilham alarak eserler üretti ve bunları RED art Istanbul’daki “Tenten İstanbul’da” adlı sergide bir araya getirdi. Sorularımızı cevaplayan Fard “İran’da doğup büyüdüm. Yaklaşık sekiz senedir Türkiye’de sanat yapıyorum. Aslında 14 sene hat sanatı eğitimi aldım. Eğer o seneler olmasaydı bu kadar rahat modern eserler yapamazdım. Çağdaş sanattan evvel hat sanatı yapmak bana üstünlük kattı” diyor.



18 Haziran’a kadar devam edecek sergide 11 eser, telefonlara indirilen bir aplikasyonla bakılınca animasyona dönüşüyor.

DAHA İNSANİ BİR KARAKTERDİ

Türkiye’de pop art’a yöneldiğini ve Tenten’in kendisi için özel bir karakter olduğunu söyleyen Fard “Küçükken Tenten’i seyretmek için koşa koşa okuldan eve gelirdim. Bize heyecan veren bir karakterdi. Çünkü diğerlerine göre daha insaniydi” diye konuşuyor. İstanbul’da ‘Tenten ve Altın Post’ adlı filmle karşılaştığını kaydeden Hamid Tolouei Fard “Tenten karakterinin İstanbul’daki görüntüleri çok dikkatimi çekti ve bunu pop art’la yansıtmak istedim. Dünyada bu kadar çok şehir var. Niçin Tenten’in geldiği şehirlerden biri İstanbul’du?” diye konuşuyor. Merkezinde Tenten’in yer aldığı eserleri, filmde oluğu gibi İstanbul’u dolaşarak ürettiğini söyleyen “Eserlerimde Tenten’i İstanbul’da dolaştırdım. Beyoğlu, Galata ve Boğaz gibi noktalarda resmettim. Macera filmi tadında resimler yaptım. Aslında resimleri üretirken ben de Tenten gibi İstanbul’u dolaştım. Mesela Balat’a gidip saatlerce insanları izledim, Tenten karakteri üzerinden İstanbul’u da anlatmaya çalıştım. İstanbul benim için özel bir şehir. Bana göre dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bir sanatçının ilham alacağı her şey bu şehirde var” ifadelerini kullanıyor.

NOSTALJİYİ YAŞATIYORUM

Açtığı sergiyle sanatseverlerde bir nostalji hissi uyandırmak istediğini söyleyen Hamid Tolouei Fard “Belirli bir yaş arasında insanlar o filmi hatırlıyorlar. Belki filmin çekimlerini gören insanlar hâlâ aramızda. Ben de bu nostaljiyi yaşatmak istiyorum” diye konuşuyor.

Liseliler hünerlerini sergiledi Kapsamı ile dünyanın en büyük robotik etkinliği ünvanını taşıyan VEX Robotics Turnuvası, son etkinliği yaptı. Turnuvaya, Türkiye’nin farklı illerinden ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerindeki takımlar robotları ile katılarak, en iyisi olmak için kıyasıya yarıştı.