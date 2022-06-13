Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanat direktörlüğünü Philip Riou’nun üstlendiği grup, dört kişilik ekibiyle 35 metre yüksekte asılı kalarak dev boyutlardaki festivalin logosunda yer alan başkentin sembol mekânlarını tasvir etti. “Uçan Ressamlar”, logonun boyanmasının ardından binadan sarkıtılan halatlarla dans performansı gerçekleştirdi. Gösterinin ardından açıklama yapan grup üyesi Magali Brito, havada akrobasi olarak da bilinen “aerial dans” yaptıklarını belirterek; kaleler, dağlar, köprüler ya da devasa binalarda performanslar sergilediklerini söyledi.

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