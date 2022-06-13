Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bugün başlayacak ve 18 Haziran’a kadar devam edecek Bodrumart Sanat Festivali’nde, Başağa’nın yaşamış olduğu İsmetpaşa Mahallesindeki atölyesi “Ferruh Başağa Anı Evi’’ olarak açılacak. Sanat Festivali boyunca sanatçılar çalıştay düzenleyecek ve üretilen eserler, galerilerde sergilenecek.

‘Uçan Ressamların’ renkli performansı Dünyaca tanınmış Fransız grup Les Passagers, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Ankara’daki Ulus Meydanı’ndaki bir binada renk, dans ve müzikle performans sergiledi.