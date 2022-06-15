Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yarın başlayıp 19 Haziran’a kadar devam edecek sinema günlerinde; 9 ülkeden 14 film gösterilecek. Organizasyonun açılışı, Selçuklu Kongre Merkezi Konya Oditoryum Salonu’da Tunuslu meşhur yönetmen Nacer Khemir’in “Whispering Sands” (Fısıldayan Kumlar) filmiyle gerçekleşecek. Hazreti Mevlâna’nın Konya’ya gelişinin 795. yıl dönümüne rastlayan sinema günlerinde “Senaryo Yazma Yarışması”nın yanı sıra bu sene ilk defa “Ulusal Kısa Film Yarışması” gerçekleştirilecek.

TEMATİK FİLM GÜNLERİ

Sorularımızı cevaplayan Sûfi Sinema Günleri Genel Direktörü ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, tematik organizasyonun çıkış maksadının, sûfi merkezli film üretimine destek vermek olduğunu söylüyor. Tasavvufun sinemaya zenginlik katacağına vurgu yapan Yarar “Anadolu Müslümanlarının inşa ettiği bir medeniyetimiz var. Bunun en değerli kavramlarından biri de tasavvuftur. Tasavvuf yollarının sadece Anadolu’da değil Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya’da izler bırakan büyükleri var. Bunların hayatlarının sinemanın diliyle insanlara aktarılması gerekiyor. Zira tasavvuf; bütün varlıklara güzel ahlakla yaklaşmayı emrediyor” diye konuşuyor.

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