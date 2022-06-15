Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı “Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri”ne göre Türkiye’de sinema salonu sayısı 2021’de bir önceki yıla nazaran %11,1 azalarak 2 bin 398 oldu. Sinema seyirci sayısı ise yüzde 27,9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişiye düştü. Yerli film seyirci sayısı yüzde 75,4 azalışla 3 milyon 264 bin 580 kişi oldu. Buna rağmen yabancı film seyirci sayısı %130,5 arttı. Böylece geçen sene 9 milyon 154 bin 197 kişi yabancı filmleri sinema salonlarında seyretti. Gösterilen yerli film sayısı yüzde 9,1 azalarak 9 bin 981 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 10,1 artarak 16 bin 502 olarak gerçekleşti. Tiyatro seyirci sayısı bu dönemde yüzde 84,1 azalarak 714 bin 864’e geriledi.

IMAX sinema sistemi rezaleti film meraklılarının keyfini kaçırdı Yüksek teknoloji sinema sistemi olan IMAX filmleri için normal tarifenin çok üzerinde bilet alan sinemaseverler hayal kırıklığına uğruyor. Bazı AVM’lerdeki işletmelerinin yeterli teknik desteği sağlayamaması nedeniyle film keyfi yarıda kesiliyor.

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