Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sahasında uzman yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla yapılacak “Kaligrafist”; konferanslarla açılacak serginin yanı sıra, performanslar, atölyeler, saha gezileri, söyleşiler gibi faaliyetleri kapsıyor. Festivalin mekânları ise İBB Taş Oda-Sultanahmet, Barın Han, İBB Mahalle Evleri, Tarihî Yarımada Yazı Rotası, Karaköy Sahil Parkı ve Karaköy İstanbul Kitapçısı olacak. Önemli tabela ressamlarından Christoforos Tomas ve dünyanın önde gelen kaligraflarından Luca Barcellona festival çerçevesinde faaliyetlere katılacak sanatçılar arasında yer alıyor.

‘Kaligrafist’in dünyası aydınlanıyor Türkiye’de kaligrafi sanatının önemli isimlerinden Yılmaz Özbek’in eserleri, sanatseverlerle buluştu, sanatı ilk defa kitaplaştı...