Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

UNESCO tarafından 2020 yılında “Yaşayan İnsan Hazinesi” seçilen Hindiyerli’nin dükkânından geçtiğimiz yıl 6 kilogram gümüş sanat eseri çalındı ve aradan geçen zamanda eserler bulunamadı. İmza kampanyasını başlatan Seda Arıcıoğlu, Suphi Usta’dan izinsizce alınan bu gümüş eserler için ülke çapında büyük bir soruşturma açılmasını talep ettiklerini söyledi.

Yazının ustaları buluşuyor Farklı yazı kültürlerini ve sanatları daha geniş kitlelere ulaştırma fikrinden yola çıkarak yeniden tasarlanan “Kaligrafist”, 2. Uluslararası Yazı Kültürü Festivali olarak İBB Kültür Dairesi Başkanlığı desteğiyle yarın başlayıp 3 Temmuz’a kadar devam edecek.