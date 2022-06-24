Türkiye Gazetesi

Gerçek bir sinematik drama olan film, Elvis Presley’in hayatını ve müziğini konu alıyor. Hikâye, Presley’in şöhrete yükselişinden, benzeri görülmemiş bir yıldıza dönüştüğü 20 yılı aşkın sürede, Presley ve Butler’ın arasındaki karmaşık ilişkinin dinamiğini gözler önüne seriyor. Bu yolculuğun merkezinde Elvis’in hayatındaki en önemli ve etkili insanlardan biri olan Priscilla Presley (Olivia DeJonge) de yer alıyor.

Başrollerdeki Butler ve Hanks’in yanında, ödüllü tiyatro oyuncusu Helen Thomson Elvis’in annesi Gladys’i, Richard Roxburgh Elvis’in babası, Vernon’u, DeJonge Priscilla’yı canlandırıyorlar.

Luke Bracey Jerry Schilling rolünde, Natasha Bassett Dixie Locke rolünde, David Wenham Hank Snow rolünde, Kelvin Harrison Jr. B.B. King rolünde, Xavier Samuel Scotty Moore rolünde, ve Kodi Smit-McPhee Jimmie Rodgers Snow rolünde karşımıza çıkıyor.

Warner Bros. Pictures yapımı filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü yönetmen Baz Luhrmann üstleniyor. Başrollerinde Austin Butler ve Oscar ödüllü Tom Hanks’in yer aldığı filmde Elvis Presley'nin hayatı ve müziği ele alınıyor.

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