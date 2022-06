Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

'SİYAH TELEFON'

ALO, SES GELMİYOR

Kaleme aldığı eserlerle yıllardır başta korku janrındakiler olmak üzere Hollywood filmlerini besleyen Stephen King’in kendisi gibi yazar olan oğlu Joe Hill (King) de aynı yoldan gidiyor… Hill’in kaleme aldığı “The Black Phone” adlı kitap, Hollywood’daki yeni korkulardan biri olarak beyazperdeye taşındı. Yönetmenliğini Scott Derrickson’ın yaptığı “Siyah Telefon” adlı eser, eksantrik bir seri katil tarafından kaçırılıp hapsedilen 13 yaşındaki Finney’nin dehşetli hikâyesine seyirciyi ortak ediyor. Eserde, Ethan Hawke ve Jeremy Davies’in yanı sıra çocuk oyuncular Mason Thames ve Madeleine McGraw başrollerde.

O ESKİ GÜNLER

Hikâye, erkeklerin haşin olduğu, kızların ise henüz evlenip mutlu yuva kurmayı hayal ettiği o eski günlerde, 1970’lerin sonunun Kuzey Denver’ında geçiyor… Annesiz Finney, sık sık gördüğü rüyaları gerçek olan kız kardeşi Gwen’le birlikte alkolik babaları ile baş etmek zorunda. Aynı zamanda zorba arkadaşlarıyla başı belada. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir müddettir çocukları kaçıran “Gaspçı” adlı seri katil yüzünden herkes diken üstünde.

Tek tek arkadaşları ortadan kaybolan Finney, sonunda kendisi de o hışma uğruyor. “Joker”i hatırlatan palyaço kılığındaki, maskeli adam, onu kaçırarak ses geçirmez bir bodruma hapsediyor. Finney bu kapandan çıkamayacağına kanaat getirmişken, odadaki çalışmayan telefondan daha önce kaçırılıp öldürülen arkadaşlarıyla mistik bir irtibat kurabildiğini fark ediyor. Çocuk, kedi fare oyununun içerisindeyken, kız kardeşi Gwen de rüyalarıyla polislere yön çiziyor...

ŞİDDET İKLİMİ

Daha evvel “Lanet” serisi gibi korku filmlerine imza atan yönetmen Derrickson, “Siyah Telefon”la sinemadaki yeni korku damarının içerisine dâhil oluyor. “Kapan” (Get Out) gibi sosyal atıfları güçlü filmlerin yer aldığı bir damar bu… Eserde de her türlü şiddetin hâkim olduğu 40 sene evvelinin ABD’sinin hâli tasvir ediliyor. Ailede alkolik baba, sokakta arsız ırkçı gençler ve bir seri katil… Fakat bu sosyal kaos durumu yeterince derinleştirilemezken, şiddete çocuklar da dâhil edilerek, “Tarantinovari” sert ve tartışılacak sekanslar meydana getiriliyor. Yine çocuk oyuncular üzerinden yapılan inanç sorgulamaları da garip kalıyor.

CEVAPSIZ SORULAR VAR

Finney karakterinin kaçırılıp hikâyenin dar bir sahaya taşınmasından sonra ufuklar da daralıyor. Ton daha çok korkuya dönerken, kâğıt üzerinde iyi görünen şeyler tesirli tasvir edilemiyor ve mantıksızlık silsilesi başlıyor. Gaspçı ne istiyor? Kaçırdığı çocuğu niçin uzun müddet kendi hâline bırakıp hemen öldürmüyor? Bunun gibi suallere tatmin edici cevaplar yok. Tam olarak ürkütücü de olmayan eserde, basit görüntülerle bu sağlanmaya çalışılıyor.

İşin görsellik tarafı ise üst düzeyde. 1970’lerin dünyası incelikli dekor ve kostümlerin yanı sıra tesirli bir sinematografi ile resmediliyor. Oyunculuklar da belirli bir seviyenin üzerinde, tatmin edici...

Evet, “Siyah Telefon” nispeten farklı bir ruha sahip, belirli bir düzeyin üzerine çıkan korku filmlerinden. Fakat bu "telefonun" çağrıları bazı tercihler sebebiyle sık sık kesintiye uğruyor! Büyük potansiyel kaçıyor...

Yönetmen: Scott Derrickson

Tür: Korku, Gerilim

Ülke: ABD

'ELVIS'

KRAL VE ENTRİKALAR

Yerli sinemada arabesk sanatçılarının hayatları beyazperdeye taşınırken, Hollywood’da da benzeri üretimler devam ediyor... 2018’de şarkıcı Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı “Bohemian Rhapsody”den sonra, Elton John'a odaklanılan “Rocketman” seyirci karşısına çıkmıştı. Şimdi ise “Rock'n Roll'un Kralı” olarak anılan şarkıcı Elvis Presley'nin ikona dönüşme hikâyesi beyazperdeye misafir oluyor. Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann’ın çektiği “Elvis” adlı eserde, efsane müzisyeni Austin Butler’ın canlandırırken; Tom Hanks, Olivia DeJonge, David Wenham ve Dacre Montgomery gibi isimler rol alıyor. Şarkıcı Presley ile kendisini önce yıldızlaştırıp sonra sınırlayan menajeri Albay Tom Parker arasında yaşananlar ve otoriteyle sürtüşme filmin merkezine yerleşiyor. Gösterişli bir sinematografiye sahip eser, iki saat kırk dakikalık uzun seyir müddetiyle göz korkutuyor. Politik tarafıyla dikkat çeken “Elvis”, efsane sanatçı hakkındaki eski tartışmaları da tekrar gündeme taşıyor…

Yönetmen: Baz Luhrmann

Tür: Biyografik

Ülke: ABD

