Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle 1 Temmuz -7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak film haftasında, Japonya’dan Arjantin’e, Filistin’den Kamerun’a 14 farklı ülkeden seçilen 17 film; Beyoğlu 1948 Atlas Sineması, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde ücretsiz olarak gösterilecek. Faaliyetin “Onur Konukları” ise yönetmen Semih Kaplanoğlu, Suriyeli aktivist ve yönetmen Waad Al-Kateab ile Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu olacak.

Film haftasında çerçevesinde 2 Temmuz’da “Sinemada Algı Yönetimi ve Özgürlük” başlıklı bir panel de düzenlenecek.

ÇERÇEVE GENİŞLEDİ

On5Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için faaliyeti yaptıklarını kaydederek şöyle konuşuyor: Sinema tarihinde darbelere ilişkin çok önemli çalışmalar, programda yer alıyor. Bu sene çerçeveyi biraz daha genişlettik. Sadece darbeler değil, sömürgecilik, kolonyalizm, emperyalizm gibi konuları da ele alan filmleri seçkimize alıyoruz. Çünkü sadece askerî veya siyasi darbeler değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel darbeler de mevcut. Bütün dünya toplumlarında insan hikâyelerini aktaran filmleri seçtik.

BÜTÜN DÜNYADAN FİLMLER

Film haftasında, “For Sama/Sema İçin”, “Imagining Argentina/Kayıp Hayatlar”, “Hotel Rwanda/Ruanda Oteli”, “The Wind That Shakes The Barley/Özgürlük Rüzgarı”, “Khaytarma”, “Adı Soykırım”, “Kaigenrei/Askeri Darbe”, “Afrique Je te Plumerai/Afrika”, “Mustafa Shokay”, “While at War/Savaşın Gölgesinde”, “İran Yetimhanesi”, “Oversized Coat/Bol Gelen Palto”, “Nuestras Madres/Annelerimiz”, “Karınca” ve “Vatana Yol Açanlar” adlı sinema eserleri gösterilecek.

