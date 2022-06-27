Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festival, Haliç Kongre Merkezinin bahçesine kurulacak devasa bir sahnede “7 Tenor” konseriyle başlayacak. Bu eserin yanı sıra “Tosca”, “IV. Murat”, “Carmen” ve “Saraydan Kız Kaçırma” eserleri festival çerçevesinde seyirciyle buluşacak. Temsillerde 3 bin kişiye yakın seyirci kapasitesinin olacağını aktaran Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan “Biletlerimiz şimdiden satışa çıktı ve çok ciddi bir satış oranı yakaladık. Çok mutluyuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera Balesi olarak birçok festivalimiz var. Efes, İstanbul, Bodrum ve Aspendos festivallerimizle izleyicimizi hiç sanatsız bırakmayacağız” dedi.

‘Darbe filmleri’ gösterime geliyor Türk ve dünya sinemasından seçilen darbe, direniş ve özgürlük temalı filmler, 15 Temmuz Derneğince düzenlenen “2. On5Sıfır7 Film Haftası”nda seyirciyle buluşacak.