Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Beyoğlu Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğinde “Ayrımsız” temasıyla açılan sergi, farklı sanatçıların eserleri arasından seçilen posterleri bir araya getiriyor. Serginin küratörü Amine Refika Zedeli 1. Uluslararası Poster Sergisi’nin müşterek bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak “Serginin ilkini FSMVÜ Ayasofya Yerleşkesi’nde açtık. Farklı kültürlerin birleştiği bu iki ayrımsız noktada ziyaretçilerin etkileşimiyle posterler bir daha anlam kazanacak” diye konuştu. Her sene farklı temalarla tekrarlanacak Uluslararası Poster Sergisi’nin jürisi, ulusal ve uluslararası akademisyen ve tasarımcılardan oluştu. Tasarımcıların farklı bakış açılarıyla oluşturduğu 99 poster tasarımı, 15 Ağustos’a kadar İstiklal Sanat Galerisinde görülebilecek.

Ödüllü eserler Metaverse’te sergileniyor Genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği “Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması" sonuçlandı.