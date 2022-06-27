Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Neden Geldim Amerika’ya eserinde; sanattan spora, siyasetten iş hayatına 32 Türk’ün göçmenlik hikâyeleri anlatılıyor. Yazar Sural “ABD’ye Türklerin göçleri aslında 100 yıl öncesine dayanıyor. Çoğunun amacı para kazanıp memlekete dönmekti. Kimileri döndüler, kimilerinin ise vasiyetiyle tabutu Türkiye’ye gitti. Fakat çalışkanlıklarıyla iz bırakan Türkler birçok alanda başarılı oldu. Biz de bugün onlarla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullanıyor.

8 bin kitapçının ‘kaynak’ endişesi! Yıllardır şikâyet edilen yardımcı kaynaklar artık Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanıp öğrencilere ulaştırılacak. Sene sonuna kadar hedef 100 milyon yardımcı kaynağı öğrenciyle buluşturmak.