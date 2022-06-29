Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Dinç’in demir, pirinç, bronz ve camdan ürettiği heykel eserlerinin yer aldığı sergi, adını müzenin coğrafyaya hâkimiyeti ve “rasathane”yi çağrıştırmasından alıyor. Sanatçı Osman Dinç, sergisi hakkında "Sergiyle bizi kuşatan tüm çevreye bakmış oluyoruz. Aslında, öteden beri de söylediğim gibi, insan evrende belli bir yerde olsa da, bütün evren onun devamı şeklindedir. Yani, evrende her şey, birbirine tamamen bağlı şekilde gelişiyor. Bu açıdan ‘Gözlemevi’nin içinde yer almış olmak, benim için çok önemli bir olay. Umarım izleyiciler de sergiyi gezerken aynı hislere kapılır ve kendilerini Gözlemevi’nin içinde hissederler" ifadelerini kullanıyor.

Sergi aralık ayına kadar Baksı Müzesi’nde görülebilecek.

Ödüllü eserler Metaverse’te sergileniyor Genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği “Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması" sonuçlandı.