Türkiye Gazetesi

Ünlü İngiliz ressam ve düşünür Francis Bacon'ın arkadaşı Lucian Freud'u resmettiği 1964 yapımı "Study for Portrait of Lucian Freud" (Lucian Freud'un Portre Çalışması) adlı eseri en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da açık artırmaya çıkarıldı. Müzayede de rekor fiyata satılan eser, 52,8 milyon dolara (881 milyon TL)alıcı buldu.

Portre, bir üçlemenin merkez parçası olarak biliniyor. Üçleme olan portrelerin biri Kudüs’teki bir müzede, diğeri ise özel bir koleksiyonda bulunuyor.

Sotheby's'e göre müzayededen önce "Lucian Freud'un Portre Çalışması" özel bir sanat koleksiyonunda 40 yıl boyunca halktan gizlenmişti.

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