Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Darülmülk Konya Selçuklu Sarayları” adlı sergi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Konya'nın arkeolojik kazılarında gün yüzüne çıkarılmış eserleri bir araya getiren sergide, Selçuklu Sarayı, Kubadabad Sarayı ve Felekabad Sarayı'nda bulunan 78 çini, 9 taş, 14 alçı, 12 seramik, 1 cam, 3 maden eser ile 18 sikke teşhir ediliyor. Kubadabad Sarayı kazılarında bulunan çift başlı kartal figürlü sekiz kollu yıldız çinilerden 15'i ilk defa bu sergiyle sanatseverlerle buluşuyor.

13. ASIR EN PARLAK ZAMAN

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen ve küratörlüğünü Özkul Eren'in yaptığı serginin düzenleme kurulu ise Prof. Dr. Alptekin Yavaş, Doç. Dr. Muharrem Çeken, Ekrem Aytar ile Ömer Faruk Türkan'dan meydana geliyor. Sorularımızı cevaplayan Prof. Dr. Alptekin Yavaş “Selçuklu sanatı hak ettiği şekilde tanınmıyor” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “İstanbul bunun için iyi bir başlangıç olabilir diye düşündük ve bu sergiyi hazırladık. Selçuklu’da bütün mimari ve sanatsal kabiliyetlerin en üst düzeyde sergilendiği yerler saraylar. Biz de sarayların malzemelerini sanatseverlere sunarak, Selçukluların teknik ve estetik zevklerini en iyi şekilde yansıtmayı hedefledik. Bu sergide 13. asır Konya saraylarından eserleri bir araya getirdik. Zira 13. yüzyıl, Türk İslam âleminin en parlak zamanıdır.” Prof. Dr. Yavaş “Bu sergide genlerimize işlemiş güzel hasletlerin de yansıması var. Konevi’nin irfanı, Hazreti Mevlâna’nın sufi meşrebi ve Urmevi’nin mantık konusundaki çalışmalarıyla halka da inen bir medeniyet meydana getirilmiş” diyor. 135 eserin yer aldığı sergi, 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ünlü mücevherci İslam sanatından ilham almış İslam sanatları, Batılı ressamların yanında tasarımcıları da tesir altında bırakmıştı. Bugünlerde ABD'deki Dallas Sanat Müzesi'nde görülebilen bir sergi de Müslüman sanatçıların Louis François Cartier tarafından 1847'de Paris'te kurulan lüks mücevher evi Cartier'yi nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.