Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Prof. Dr Abdülhamit Avşar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, yazar Ali Saydam, Prof. Dr. Peyami Çelikcan, yazar Yıldız Ramazanoğlu ve Suriyeli yönetmen Waad Al-Kateab konuşmacı olarak yer aldı.

“Sama İçin” adlı filmiyle Oscar'a aday gösterilen yönetmen Waad Al-Kateab, hayatını anlatırken 2011'den önce ve sonra olarak ayırdığının altını çizerek, “Suriye bugün geldiği nokta ile gerçekten çok kötü durumda. Ben de Suriye'de yaşanan dramı filme almak istedim ve 5 yıl boyunca yaşanılan her şeyi kaydettim. Orada bir ailem vardı. Bebeğim Sema doğdu. Tabii ki oradaki tek anne değildim. Biz son ana kadar mücadele etmeyi istedik ki bu benim özelimde filmle, kamerayla oldu. 2016'nın sonunda, etrafımızın tamamen kuşatıldığında ve tepemize bombalar yağmaya başladığında Halep'ten ayrılmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

‘Darbe filmleri’ gösterime geliyor Türk ve dünya sinemasından seçilen darbe, direniş ve özgürlük temalı filmler, 15 Temmuz Derneğince düzenlenen “2. On5Sıfır7 Film Haftası”nda seyirciyle buluşacak.