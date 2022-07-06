Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Zafer Şık tarafından hazırlanan “Osmanlıca Kartpostal Kitabı”, Şair Nigâr Hanım’dan Yahya Kemal’e, Abdülhak Şinasi Hisar’dan Lütfi Simavi’ye varıncaya kadar pek çok mühim simanın kendi el yazılarıyla kaleme alıp çeşitli isimlere gönderdiği kartpostalları bir araya getiriyor. Bulak Neşriyat’tan çıkan eserde, 76 kartpostalın orijinal görüntüleri, Latinize edilmiş hâlleriyle birlikte okuyucuya sunuluyor. Mazinin renkli taraflarını ortaya koyan eser; hem unutulmakta olan kartpostal kültürünün numunelerini hem de Osmanlıya hâkim olan samimi nezaketi gözler önüne seriyor.

Kitapta Türk edebiyatının büyük şairi Yahya Kemal’in talebelik yıllarında “Agâh” ismiyle 1910 yılında Cenevre’den babasına gönderdiği kartpostal da yer alıyor. “Sevgili Beybabacığım. Güzel bir pansiyona yerleştim” diye yazan şair, adresini veriyor. Yazar Şık ise eseri hakkında şu ifadeleri kullanıyor: Kartpostallarla siyah beyaz zamanların bizi aydınlatacak renkli cihetini bugüne taşımaya çalıştım. Zira seçilen ifadelerin zarafeti, diyaloglardaki hitaplar insanı çok etkiliyor. Aynı zamanda Osmanlı Türkçesini öğrenmeye teşvik amacıyla da böyle bir eser ortaya çıktı. Bu eserdeki kartpostalları Devlet Arşivleri, İBB arşivi ve Taha Toros arşivi gibi kaynaklardan elde ettik”

Menbiç, Osmanlı'nın at çiftliğiydi 2016 yılı temmuz ayından bu yana terör örgütü PKK işgalinde olan Menbiç’in statüsü tartışmalı hâle geldi. Menbiç ve El Bab resmî arşiv kayıtlarında Çiftlikatı Hümayun olarak geçiyor.