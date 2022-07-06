Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Mona Lisa” ve “Kayalıklar Madonnası” gibi resimleriyle tanınan Rönesans’ın meşhur sanatçısı Leonardo da Vinci, sadece bir ressam değildi. Savaşlar için silahlar tasarlamış, kale savunma sistemleri dizayn etmiş, uçan makineler imal etmişti. Onun hayatını bu farklı yönleriyle birlikte ele alan Bruo Nardini’nin “Leonardo da Vinci: Bir Ustanın Portresi” adlı eseri raflarda yerini aldı. Kronik Kitap etiketiyle okuyucuyla buluşan kitapta sanatçının şatafattan uzak yaşayıp, merakla beslenen kişiliğine vurgu yapılıyor. Ailevi hayatından eserlerini hazırlama safhalarına, insan ilişkilerinden ihtiraslarına kadar Leonardo’nun 67 yıllık ömrü anekdotlarla aktarılıyor. Kemal Atakay’ın Türkçeye tercüme ettiği eser; Leonardo da Vinci’nin canlı bir portresini çiziyor.

Eski zamanlarda nezaket vardı Osmanlı edebiyat ve matbuat dünyasından isimlerin kartpostalları, bugüne taşındı...