Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

160 mektuptan meydana gelen eser; Saint-Exupéry’nin 1930’da Buenos Aires’te tanışıp evlendiği karısına karşı bağlılığı ve buna karşılık karısının serbest hâlinin doğurduğu çatışmaları gözler önüne seriyor. Böylece hayal kırıklıkları ve coşkularla dolu metinler ortaya çıkıyor. İki âşığın 14 senelik birlikteliğinden meydana gelen mektuplarda ‘Küçük Prens’in yazılış hikâyesi de yer alıyor. Eser, aynı zamanda II. Dünya Savaşı’nın atmosferini de günümüze taşıyor.

Da Vinci’nin tüm yönleri Bruo Nardini’nin Leonardo da Vinci'nin 'usta' yönünü kaleme aldığı kitabı “Leonardo da Vinci: Bir Ustanın Portresi” adlı eseri raflarda.