Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

murat.oztekin@tg.com.tr

Laz ayları geldiğinde sinema salonlarında canavarlar dolaşmaya başlar. En dehşetlileri ise köpek balıklarıdır. Şüphesiz, köpek balığının bir korku ikonu olarak beyazperdedeki yerini almasında Steven Spielberg’ün 1975 yapımı “Jaws”ının rolü büyüktür. Bir dönem gişeleri “patlatıp”, insanların denize korkuyla girmesine sebep olan klasik eser, peşinden birçok yönetmeni de suya çekmiştir! Bu sularda boğulan pek çok yapım olurken “Karanlık Sular”, “Deep Blue Sea” ve “Open Water” gibi kayda değerleri de vardır.

GENÇ OYUNCU KADROSU

Bu hafta gösterime giren “Kan Kokusu” (Shark Bait) da dehşet saçan köpek balığına karşı beş gencin hayatta kalma hikâyesine odaklanıyor ama yukarıdaki örneklerin seviyesine yaklaşamıyor! Daha evvel düşük bütçeli aksiyon ve gerilim filmlerine imza atan James Nunn’un yönetmenliğini yaptığı eser; oyuncu kadrosunda Holly Earl, Jack Trueman, Catherine Hannay, Malachi Pullar-Latchman ve Thomas Flynn gibi isimleri bir araya getiriyor.

TORUNLARA ANLATILACAK HİKÂYE!

Filmde geçen hikâye şu şekilde: Nat, Tom, Milly, Tyler ve Greg adlı beş arkadaş, çıktıkları bahar tatilinde sahilden kaçırdıkları jet ski’lerle heyecan yaşamak ister. Biri diğerine “Torunlarına anlatacak hikâyen olsun” der! Fakat denize açıldıktan sonra yaptıkları mantıksız hareketler yüzünden iki jet ski çarpışır. Denizin ortasındaki bu kaza sonrasında bir arkadaşları bacağından kanamalı şekilde yaralanır. Kan suya bulaşmış, istemeden büyük beyaz köpek balıklarını oraya davet etmişlerdir bir kere! Üstelik hadiseden kimsenin haberi yoktur ve jet ski’ler artık çalışacak durumda değildir. Köpek balığının yüzgeci ortalık dolaşmaya başlarken, derin sularda can pazarı yaşanır. Bu esnada grubun kirli çamaşırları da ortaya dökülür…

ZAYIF TEMELLER

Eserdeki hikâye inandırıcı olmaktan uzak, zayıf temeller üzerinden yükseliyor. Bu ise kurgunun en başından itibaren sallanmasına yol açıyor. “Kan Kokusu”nda orijinal bir hikâye meydana getirmek yerine sathi ticari bakışlarla, teşhirci bir gençlik filmine yaklaşılıyor.

Evet, mantığınızı bir kenara bırakarak seyrettiğinizde eğlenceli bulabileceğiniz sekanslar var ama yönetmen Nunn bazen şiddetin dozunu kaçırıyor. Mesela köpek balığının gruptan birini belinden kopardığı sahne onlardan... Genç oyunculuklar ise vasat sınırlarında dolaşıyor. Böylece “Kan Kokusu”, sığ sularda yüzülen, fazla “sulu” bir gerilim filmi oluyor.

Öte yandan eser -mevsim yaz olsa da- artık bu tarz filmlerin sinema salonlarından silinip dijital platformlara hapsolacağını da bize sezdiriyor.

Yönetmen: James Nunn

Tür: Gerilim

Ülke: İngiltere

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HUZURUM KALMADI...

Marvel dünyasının İskandinavların “Şimşek Tanrısı’na” dayandırdığı garip süper kahramanı Thor, ilk defa 1950’lerde çizgi romanlarda yer almış, “Thor” adlı filmle 2011 yılında solo olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Şimdi ise pandemi sebebiyle çekimleri tehir edilen dördüncü film olan “Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü” salonlara misafir olmaya başladı... Bir önceki taksitte olduğu gibi yine yönetmenliğini Taika Waititi’nin yaptığı eser, “Avengers: Endgame” filmindeki olayların ardından yaşananları merkezine alıyor. Filmde Thor’u Chris Hemsworth canlandırırken Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt gibi isimler de ona refakat ediyor.

EMEKLİLİK UZUN SÜRMEDİ

Filmde Thor (Chris Hemsworth) defalarca dünyayı kurtardıktan sonra, iç huzuru bulmak için emekliye ayrılıyor. Ancak bu durum, Gorr adlı galaktik bir katil tarafından kesintiye uğruyor. Thor, kendisini ve benzerlerini yok etmek isteyen bu tehditle mücadele etmek için Kral Valkyrie, Korg ve eski kız arkadaşı Jane Foster’ın yardımına müracaat ediyor. Ekip birlikte, Gorr’un intikamının gizemini ortaya çıkarmak ve çok geç olmadan onu durdurmak için korkunç bir kozmik maceraya atılıyor...

Yönetmen: Taika Waititi

Tür: Aksiyon, Macera

Ülke: ABD



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