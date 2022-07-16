Türkiye Gazetesi

Yeşilçam emektarları arasında yer alan bir isimden daha kötü haber geldi. Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören yönetmen Yavuz Figenli hayatını kaybetti.

Usta isim geçtiğimiz gün Çınarcık’ta kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti. Akciğer kanseri olduğu öğrenilen ve durumunun kritik olduğu söylenilen yönetmenden acı haber geldi. Yavuz Figenli vefat etti. Usta yönetmen bugün ikindi vaktinde Çınarcık Merkez Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Yavuz Figenli, Yeşilçam’da sakin kişiliği nedeniyle oyuncuların çok sevdiği ve saygı duyduğu bir yönetmen olarak biliniyordu. 1936 yılında İstanbul’da doğan Yavuz Figenli, sinemada yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik yaptı. Figenli’nin ilk filmi 1966 yılında yönettiği “Türkün Aşkı Başkadır” projesiydi.

Yavuz Figenli'nin yönettiği filmler...