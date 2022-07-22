Türkiye Gazetesi

Yazar Rasim Özdenören bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Özdenöner’in durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?

20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya meraklı olduğu bilinen Özdenören, çocukluk döneminde farkı şehirlerde ikamet etti. İlk ve orta öğrenime bir dönem Kahramanmaraş'ta, bir dönem Malatya'da, bir dönem ise Tunceli'de devam etti.

Rasim Özdenören, lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başladı. 1967'de buradan da mezun oldu. 1970'te mesleki hayatına katkıda bulunmak ve yüksek lisans yapmak amacı ile Amerika'ya gitti. Yaklaşık 2 sene boyunca burada kaldı. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Rasim Özdenören,1971'de Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak göreve başladı.

Yedi Güzel Adam topluluğu Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşuyor. Rasim Özdenören, bu isimler arasında şu anda tek hayatta olan kişi...

1975'te Kültür Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olan Rasim Özdenören, 3 sene boyunca da aynı kurumda müfettişlik görevine devam etti. Daha sonra yazar olabilmek maksadı ile görevinden ayrıldı.

1980'de Kültür Bakanlığı'ndaki görevine geri dönen Rasim Özdenören, 1981'de Yayın Temsil Dairesi Başkanı oldu. Alanında sürekli bir yükselme kaydeden Özdenören, 1984'te Genel Sekreter Yardımcısı, 1988'de ise Genel Sekreter olarak çalışmalar yürüttü. 2004 yılında ise emekliye ayrıldı.

Akif İnan, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil ve Erdem Bayazıt Edebiyat Dergisi'ni incelerken (Yıl: 1969)

RASİM ÖZDENÖREN ESERLERİ

Yedi Güzel Adam olarak bilinen Edebiyat topluluğu içinde yer alan ve eserleriyle çok sayıda edebiyat severin duygularına dokunan ünlü edebiyatçının pek çok eseri bulunuyor:

Hikaye:

Hastalar ve Işıklar (1967)

Çözülme (1973)

Çok Sesli Bir Ölüm (1974)

Çarpılmışlar (1977)

Denize Kapı (1983)

Kuyu (1999)

Hışırtı (2000)

Ansızın Yola Çıkmak (2000)

Toz (2002)

Roman:

Gül Yetiştiren Adam (1979)

Deneme:

İki Dünya (1977)

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler (1985)

Yaşadığımız Günler (1985)

Ruhun Malzemeleri (1986)

Yeniden İnanmak (1987)

Kafa Karıştıran Kelimeler (1987)

Çapraz İlişkiler (1987)

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı? (1987)

Müslümanca Yaşamak (1988)

Red Yazıları (1988)

Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti (1996)

Ben ve Hayat ve Ölüm (1997)

İpin Ucu (1997), Acemi Yolcu (1997)

Kent İlişkileri (1998), Yüzler (1999)

Köpekçe Düşünceler (1999)

Eşikte Duran İnsan (2000)

Yazı İmge ve Gerçeklik (2002)

Aşkın Diyalektiği (2003)

Düşünsel Duruş (2005).

Çeviri:

Hayvan Çiftliği (George Orwell’dan, 1964),

İslâm’da Devlet Nizamı (Mevdudi’den, 1967),

İslâm Devletinde Mali Yapı (Dr. S.A. Sıddıkî’den, 1972).