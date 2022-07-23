Türkiye Gazetesi

Yazar Rasim Özdenören bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün yoğun bakıma kaldırılmıştı. Türk edebiyatının usta kalemi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özdenören, koronavirüse yakalanmış ve KOAH hastalığı nüksetmişti. Yoğun bakıma alınan Özdenören bugün vefat etti.

Yedi Güzel Adam topluluğu Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşuyordu. ‘Yedi Güzel Adam’ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl da Covid-19'a yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Özdenören'in vefatıyla birlikte Türk Edebiyatı'na damga vuran Yedi Güzel Adam'dan yaşayan kimse kalmadı.

"HASTANEDEN ÇIKACAĞIZ DERKEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI"

Eşi Ayşe Özdenören dün yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı’nda Rasim bey, covid’e yakalandı. İyileşti, hastaneden çıkacağız derken KOAH hastalığının da etkisiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Ben de şu an covid’im. Bir an önce sağlığına kavuşması ve yoğun bakımdan çıkması için dua ediyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Rasim bey kronik KOAH hastasıydı, hastalığı nüksetti” ifadelerini kullanmıştı.

"ÜSTADIMIZI KAYBETTİK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Rasim Özdenören'in vefatıyla iligli paylaşımda bulundu. Koca, paylaşımında "Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam’ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

RASİM ÖZDENÖREN KİMDİR?

20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya meraklı olduğu bilinen Özdenören, çocukluk döneminde farkı şehirlerde ikamet etti. İlk ve orta öğrenime bir dönem Kahramanmaraş'ta, bir dönem Malatya'da, bir dönem ise Tunceli'de devam etti.

Rasim Özdenören, lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü başarı ile tamamladı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni başladı. 1967'de buradan da mezun oldu. 1970'te mesleki hayatına katkıda bulunmak ve yüksek lisans yapmak amacı ile Amerika'ya gitti. Yaklaşık 2 sene boyunca burada kaldı. Daha sonra yeniden Türkiye'ye dönüş yapan Rasim Özdenören,1971'de Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak göreve başladı.

1975'te Kültür Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olan Rasim Özdenören, 3 sene boyunca da aynı kurumda müfettişlik görevine devam etti. Daha sonra yazar olabilmek maksadı ile görevinden ayrıldı.

1980'de Kültür Bakanlığı'ndaki görevine geri dönen Rasim Özdenören, 1981'de Yayın Temsil Dairesi Başkanı oldu. Alanında sürekli bir yükselme kaydeden Özdenören, 1984'te Genel Sekreter Yardımcısı, 1988'de ise Genel Sekreter olarak çalışmalar yürüttü. 2004 yılında ise emekliye ayrıldı.

RASİM ÖZDENÖREN ESERLERİ

Yedi Güzel Adam olarak bilinen Edebiyat topluluğu içinde yer alan ve eserleriyle çok sayıda edebiyat severin duygularına dokunan ünlü edebiyatçının pek çok eseri bulunuyor:

Hikaye:

Hastalar ve Işıklar (1967)

Çözülme (1973)

Çok Sesli Bir Ölüm (1974)

Çarpılmışlar (1977)

Denize Kapı (1983)

Kuyu (1999)

Hışırtı (2000)

Ansızın Yola Çıkmak (2000)

Toz (2002)

Roman:

Gül Yetiştiren Adam (1979)

Deneme:

İki Dünya (1977)

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler (1985)

Yaşadığımız Günler (1985)

Ruhun Malzemeleri (1986)

Yeniden İnanmak (1987)

Kafa Karıştıran Kelimeler (1987)

Çapraz İlişkiler (1987)

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı? (1987)

Müslümanca Yaşamak (1988)

Red Yazıları (1988)

Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti (1996)

Ben ve Hayat ve Ölüm (1997)

İpin Ucu (1997), Acemi Yolcu (1997)

Kent İlişkileri (1998), Yüzler (1999)

Köpekçe Düşünceler (1999)

Eşikte Duran İnsan (2000)

Yazı İmge ve Gerçeklik (2002)

Aşkın Diyalektiği (2003)

Düşünsel Duruş (2005).

Çeviri:

Hayvan Çiftliği (George Orwell’dan, 1964),

İslâm’da Devlet Nizamı (Mevdudi’den, 1967),

İslâm Devletinde Mali Yapı (Dr. S.A. Sıddıkî’den, 1972).

Rasim Özdenören’i çok kıskanmıştım Türk edebiyatının usta yazarı Selim İleri, 4. Haliç Genç Edebiyat Günlerinde genç yazarlar ile “Roman Günü” faaliyetinde bir araya geldi.