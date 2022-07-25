Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra kültür camiasının tanınmış isimleri ve çok sayıda okuru katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Rasim Ağabeyimiz, Yedi Güzel Adamın sonuncusuydu. Çok farklı bir insandı. Medeniyetimizin inşasında ayrı bir yerdi vardı. Böyle bir büyüğümüzü hep birlikte Hakk’a uğurluyoruz” ifadelerini kullandı. Özdenören, Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Haziresine defnedildi.

“GÜL GİBİ KOKSUN”

Edebiyat eleştirmeni Necip Tosun, Özdenören’in edebiyattaki farklı üslubunu “Modern öykünün yoğunluk, biçim sıklığı, akışkanlık özelliklerini bilinçle uygulayan Rasim Özdenören dünya görüşü farklı olmasına karşın, 1950 kuşağının yenilikçi çıkışıyla paralel bir öykü anlayışını benimser. Geleneksel tutum örtüşmesi bağlamında Sezai Karakoç’un modern şiirde yaptıklarını, Özdenören öyküde gerçekleştirme peşinde olur” diye anlattı. Yazar ve senarist Tarık Tufan, sosyal medyada “Gül Yetiştiren Adam, gül kokulu hayat yolculuğunu tamamladı. Ahireti de ömrü gibi gül koksun. Allah rahmet eylesin” paylaşımında bulundu. Yazar Sadık Yalsızuçanlar da “Râsim ağabeye rahmet dilerim. Rûhu şâd, mekânı cennet olsun” yazdı.

Türk edebiyatının acı günü… Usta yazar Rasim Özdenören için başsağlığı mesajları Dün yoğun bakıma kaldırılan Türk edebiyatının usta kalemlerinden Rasim Özdenören, hayatını kaybetti. 82 yaşında yaşama gözlerini yuman Özdenören’in vefatının ardından birçok isim başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, “Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, ‘Gül Yetiştiren Adam’ Rasim Özdenören’in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk edebiyatının usta kalemi Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk edebiyatının usta kalemi Rasim Özdenören hayatını kaybetti Dün yoğun bakıma kaldırılan Rasim Özdenören hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Özdenören’in yakın zamanda koronavirüs geçirdiği ve KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.