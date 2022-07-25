Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Mehmet Birkiye’nin yönetmenliğindeki dinletiyi; Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin ve Hakan Gerçek seslendirecek. Yaşar Kemal’in yazdıktan 44 yıl sonra yayımladığı eseri “Tek Kanatlı Bir Kuş” dinletisinin müzik direktörlüğünü ise şef Serdar Yalçın üstleniyor. Konser ve hikâye dinletilerinin 22.00’de başlayacağı “İş Sanat Çarşamba Sahnesi” faaliyetleri yaz sonuna kadar her çarşamba Zai Yaşam’da ücretsiz gerçekleştirilecek.

Togg İstanbul’da sergilendi: Dönüp dönüp baktılar yanından ayrılamadılar Türkiye’nin yerli otomobil projesi Togg son viraja girerken İstanbul’da konsept otomobil sergilendi. Zorlu Center’da sergilenen araca halk yoğun ilgi gösterdi. Togg’u görenler dönüp dönüp baktı, yanından ayrılmak istemedi.

Dünyada eşi yok, paha biçilemiyor! 3 bin 300 yıllık miğfer Çorum'da sergileniyor Çorum'daki arkeolojik kazılarda bulunan ve Hitit İmparatorluğu döneminden günümüze ulaşan tek örnek olduğu için büyük önem arz eden bronz savaşçı miğferine paha biçilemiyor. Dünyada eşi bulunmayan savaşçı miğrefi, 8 medeniyete ev sahipliği yapan Çorum Müzesi'nde sergileniyor.