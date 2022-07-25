Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın 1.500 yıllık tarihî binanın restorasyon için kapatılması gerektiğine dair ifadeleri, tartışmaları beraberinde getirdi. Ortaylı, caminin zeminindeki “çökme iddialarını” hatırlattığı son yazısında, “Ayasofya’nın restorasyon için belli bir müddet mutlaka kapatılması gerekiyor. Yılda üç milyon ziyaretçinin Ayasofya’ya girmesi bir facia” ifadesini kullandı.

TOPKAPI DA AYNI ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR

Sorularımızı cevaplayan tanınmış mimar Dr. Sinan Genim ise “Daha önce de ‘Süleymaniye Camii çöküyor’ diye haberler yapıldı. Bunlar doğru değil. Sultanahmet Meydanı’ndaki Dikilitaş 1.600 senedir duruyor. Demek ki orada büyük bir sallantı olmuyor ki, hiçbir bağlantısı olmayan o sütun ayakta kalıyor. Elbette bu kadar eski yapıya onarım yapılacaktır ama ‘kapatalım’ demek popülist söylemdir. Hayatın dışına çıkarılan yapıların yıpranmaları, kullanılan yapılara kıyasla daha kısa sürede gerçekleşir” diye konuştu. Dr. Genim, Ayasofya’nın ziyaretçi sayısı hakkında da şunları söyledi: Topkapı Sarayı’nda bazı yıllarda ziyaretçi sayısı üç milyona yaklaşıyor. Fakat Ayasofya’ya ziyaretçi sayısı bir şekilde sınırlanabilir.

“TEDBİR ALINMALI”

Prof. Dr. Kemâl Kutgün Eyüpgiller ise konuyla alakalı “Ayasofya dünyanın en değerli kültür varlığı yapılarının başında yer alıyor. Gerek ibadet gerekse de ziyaret sürecinde Ayasofya’nın zarar görmesini önleyici bütün tedbirler eksiksiz alınmalı. İlk adım olarak kontrollü ziyaretin şartları sağlanmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Ayasofya’ paylaşımı: Allah’a hamdolsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açılmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gençler fethin yıl dönümünde Ayasofya Camii'nde buluştu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda genç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu.