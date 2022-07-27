Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Oyuncuların konuşmayıp, maskeli performanslarıyla seyirci karşısına çıktığı maske tiyatrosunun Türkiye’deki tek örneği olan “Sersemler Evi”, İstanbul’da sahnelenmeye hazırlanıyor... Toby John Wilsher’ın yazıp rejisörlüğünü üstlendiği ve Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı oyun, yarın ve 29 Temmuz’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda temsil edilecek.

MAHALLÎ KÜLTÜRLE HARMANLADIK

Erzurumlu bir öğrencinin hayaletli bir evde yaşadıklarını işleyen “Sersemler Evi”, seyirciye farklı bir tiyatro tecrübesi vadediyor. Sorularımızı cevaplayan Erzurum Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ve oyunun yönetmen yardımcılarından Sezai Yılmaz “Farklı bir repertuvarla seyirci karşısında çıkmak istedik. Bu yüzden Toby Wilsher’ı Erzurum’a davet ederek oyunu hazırladık. Toby, Erzurum’u iyi biliyor. Bu yüzden oyundaki konservatuvar öğrencisi karakterini Erzurumlu, Dadaş biri olarak yorumladı. Erzurumluların kültür ve âdetlerine dair izler oyunda yer aldı. Böylece maske tiyatrosunu yerel kültürle harmanlamış olduk” ifadelerini kullanıyor.

SÖZ VE EGOİZM YOK

“Maske tiyatrosu seyirci açısından çok enteresan bir tür” diyen Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor: Eserde hiç söz yok. Burada oyuncuların beden dili öne çıkıyor. Söz kullanmadan da tiyatronun var olabileceği görülüyor. Aynı zamanda maske tiyatrosunda egolar ayaklar altında alınıyor. Çünkü hiçbir oyuncunun yüzü görünmüyor, sadece yaptıklarımız akıllarda kalıyor. Eski insanların av hikâyelerini anlatmalarından doğduğu düşünülen maske tiyatrosunun tekniği çok farklı. Seyirci oyuna, ön yargılı olarak geliyor ama sonrasında değişik duygular yaşıyor. Yılmaz, oyunu Türkiye'nin farklı yerlerinden temsil etmek istediklerini de sözlerine ilave ediyor.

Güzel sanatlar liselerinde 'tiyatro' bölümü Millî Eğitim Bakanlığından güzel sanatlar liselerinde “tiyatro” bölümlerinin açılacağı bildirildi.