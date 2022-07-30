Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

murat.oztekin@tg.com.tr

BULUTTAKİ GÖLGE

Havada absürt kavga!

Beyazperdede “kadın meseleleri” giderek didaktik bir hâl aldığı gibi artık fantastik şekle de bürünebiliyor. Yeni Zelandalı kadın yönetmen Roseanne Liang’ın “Buluttaki Gölge”si (Shadow in the Cloud) de böyle bir eser... İkinci Dünya Savaşı’nın hüküm sürdüğü 1940’lı yıllarda, askerî uçuşa dâhil olan bir kadının havada yaşadığı hadiseleri merkezine alan filmin feminizm vurguları oldukça yoğun. Oyuncu kadrosunda ise Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Taylor John Smith, Callan Mulvey, Beulah Koale ve Joe Witkowski gibi isimler var.

BOMBARDIMAN JETİNDE ESRARENGİZ BİR KADIN

Filmin neredeyse tamamı Batılı birliklerin yer aldığı bir bombardıman jetinde geçiyor. Uçağın motorları çalışmaya başlamadan hemen evvel, görevli bir hava kuvvetleri subayı olduğunu söyleyen Maude Garrett adlı kadın içeriye giriyor. Tabii, tamamı erkek olan askerî mürettebat, durumdan şüphe duyuyor; “Kimsin, nesin?” soruları ve derken hakaretler havada uçuşuyor. O devirde bir kadının askerî uçakta vazife alması da akla hayale gelecek şey değil. Fakat bir dakika; kadının elinde komutanın imzaladığı bir vazife emri var. Yanında taşıdığı muhtevası “top secret” bavul da cabası. Düşünmeye ve araştırmaya vakit olmadığı için el mahkûm uçağa kabul ediyorlar. Fakat Maude’u uçağın altı kısmındaki “sperry” denilen yere koyuyorlar. Genç kadın, bu klostrofobik yerde, ağır hakaretlerle maruz kalıyor, sözleri dinlenmiyor. Ancak havada yol alındıkça esrarengiz portre aydınlanmaya başlıyor. Bu esnada maziden emanet alınan fantastik bir düşman da beliriyor...

KÜSTAH ERKEKLERE HADLERİNİ BİLDİR!

“Buluttaki Gölge”, eşitlik vurgulu tarihî filmlerden biri olarak başlıyor. Maude karakteri, üzerindeki karanlıkla hikâyeye karşı merak hislerini kuvvetlendiriyor. Derken hakaretlere maruz bırakılarak seyircinin hissi bağlar kurması sağlanan kadının, küstah erkeklere hadlerini bildireceği anı beklemeye başlıyoruz. Tabii, bu güçlü şekilde meydana geliyor ama yönetmen Liang, eserin ikinci yarısına dümeni bilinmedik semalara kırıyor! Farklı metaforlarla alışılagelmiş savaş filmlerini tiye alan yönetmen, kadın merkezli absürt bir atmosfer inşa ediyor. “Ne kadar ileri gideceğim hakkında hiçbir fikrin yok!” repliğinin geçtiği eserde dişil gücün haddi hududu olmuyor; son sürat giden bir uçağın üzerinde akrobasi yapıp, fantastik bir canavara karşı mücadele etmek de buna dâhil!

DİDAKTİK SAHNELER

Hareketli filmin çoğu sahnesi ise eşitlik üzerine verilen ders mahiyetinde. Fakat tempo yüksek olsa da, bu didaktik seanslara tahammül göstermek sabır işi…

Filmin görselliği de daha ziyade bilgisayar efektlerine dayalı. Bu da vasat sınırlarında dolaşıyor. Oyunculuk cephesinde ise aktris Chloë Grace Moretz, performansıyla paradigma içerisinde başarılı oluyor ama diğer oyuncuların karakterleri oldukça silik kalıyor.

Hasılı “Buluttaki Gölge”, bazı sekanslarıyla eğlendirse de, didaktik tarafı ağır basan, vasat sınırlarında bir eser oluyor… Gökyüzünde geçen filmin “irtifaı” pek yüksek değil!

Yönetmen: Roseanne Liang

Tür: Aksiyon, Savaş

Ülke: Yeni Zelanda, ABD





'DC SÜPER EVCİLLER TAKIMI'

Çocuklar için DC 'masalları'

Yönetmen Jared Stern’ün ilk animasyon filmi “DC Süper Evciller Takımı” hayvanlar ile süper kahramanları hareketli bir serüvende buluşturuyor. Sıra dışı güçleri olan Süper Köpek Krypto ve Superman, Metropolis’te kötülere karşı beraber savaşırlar. Ancak Superman ve diğer Adalet Birliği üyeleri bir gün kaçırılır. Hâl böyle olunca Süper Köpek’e görev düşer. Fakat köpek Krypto, süper güçlerini kaybetmiştir ve çareyi tanıdığı diğer hayvanlarda bulur. Şans bu ya; barınağa gelen turuncu Kriptonit, o hayvanları süper hâle getirmiştir. Krypto, dostunu kötü hayvan Lulu’nun pençesinden kurtaracak takımı kurabilmek için hayvan arkadaşlarına çok dil döker ve mücadeleye girişilir…

Filmde geçmişleri 1950’lere kadar uzanan DC’nin köpek karakterleri Krypto ve Ace, ilk defa beyazperdede canlanıyor. DC evreninin en büyük isimlerini bir araya getiren “DC Süper Evciller Takımı”, daha ziyade çocukları erken yaşta süper kahramanlarla tanıştırma refleksiyle çekilmiş bir yapım görüntüsü çiziyor.

Yönetmen: Jared Stern

Tür: Animasyon

Ülke: ABD

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

‘Mini Fenomen’

‘Vesvese: Cin Fısıltısı’

‘Bir Türk Masalı’

‘Afetname

‘Hawar 2’

Yerli sinemanın korku zaafı! Türk sinemasında çekilen ilk korku filmi ortadan kayboldu. Yeşilçam korku türünde pasif kaldı. 2000’li yıllarda ise âdeta ‘patlama’ yaşandı... Ancak çok az yerli korku filmi, orijinal olabildi!