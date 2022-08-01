MURAT ÖZTEKİN
Ülkemizdeki konservatuarlarda okuyan öğrenciler arasından seçilen 60 gençten oluşan orkestra, yoğun bir çalışma temposuna girdi. Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olduğu TUGFO, önümüzdeki aylarda Türkiye, Çekya ve Almanya’da toplam 7 konser verecek. Orkestra, ilk olarak 5 Ağustos’ta Bursa Uludağ Üniversitesi’nde seyirci ile buluşacak. Türkiye konserlerine 8 Ağustos’ta İstanbul'da İş Sanat Kültür Merkezi’nde devam edecek.
Konser'de şoke eden an: Dev ekran dansçıların üzerine düştü
Hong Kong'da düzenlenen bir konserde dev ekran dansçıların üzerine düştü.
Adele konserlerini iptal gerekçesini açıkladı: Kimse beni satın alamaz ABD'deki konserlerini son anda iptal eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, iptal kararıyla ilgili pişman olmadığını ve bu kararı gösterinin yeterince iyi olmaması nedeniyle aldığını belirtti.