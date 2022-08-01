Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ülkemizdeki konservatuarlarda okuyan öğrenciler arasından seçilen 60 gençten oluşan orkestra, yoğun bir çalışma temposuna girdi. Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olduğu TUGFO, önümüzdeki aylarda Türkiye, Çekya ve Almanya’da toplam 7 konser verecek. Orkestra, ilk olarak 5 Ağustos’ta Bursa Uludağ Üniversitesi’nde seyirci ile buluşacak. Türkiye konserlerine 8 Ağustos’ta İstanbul'da İş Sanat Kültür Merkezi’nde devam edecek.

Konser'de şoke eden an: Dev ekran dansçıların üzerine düştü Hong Kong'da düzenlenen bir konserde dev ekran dansçıların üzerine düştü.

Adele konserlerini iptal gerekçesini açıkladı: Kimse beni satın alamaz ABD'deki konserlerini son anda iptal eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, iptal kararıyla ilgili pişman olmadığını ve bu kararı gösterinin yeterince iyi olmaması nedeniyle aldığını belirtti.