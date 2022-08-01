Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

SAHA’nın üretim desteği verdiği sergideki en dikkat çekici eser ise sergiye de ismini veren “Jump Up” adlı çalışma... Bu eserle seyirciler göz hizasından yukarıda yer alan eserleri bir trambolin kullanıp zıplayarak görebiliyor. Sanatseverleri eserlere farklı bir bakış açısıyla bakmaya davet eden eser, 1963’te Üsküp’te meydana gelen depremden sonra dünyanın dört bir yanından bağışlarla meydana getirilen Üsküp Çağdaş Sanat Müzesi koleksiyonundan ilham alınarak meydana getirildi. Sergide ayrıca Öğüt'ün farklı serilerinden eserler de bulunuyor. Serginin küratörlüğünü Mira Gakina ve Jovanka Popova üstleniyor.

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