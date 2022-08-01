Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yaptığı foto manipülasyonlarla dikkat çeken fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, psikiyatrist Hermann Rorschach’ın kişilik testi olarak kullanılan Rorschach kartlarını ağır çekim fotoğraf tekniği ile birleştirerek, 43 parçadan oluşan yeni bir NFT koleksiyonuna imza attı. Turgut’un “Rorschach, Art is Insane” (Rorschach, Sanat Deliliktir) adını verdiği bu koleksiyonu sadece fotoğraf sanatına özel NFT konsepti ile sanatçılara eserlerini Web3 ortamında sergileme fırsatı sunan SEED.Photo platformunun lansmanında sergilendi ve tamamı açık artırmayla alıcı buldu. Projede 12 şizofreni hastasıyla birlikte çalıştıklarını söyleyen Turgut, “Fotoğrafların altında göreceğiniz metinlerin hepsi şizofren hastaların yorumları olacak” diye konuştu.

FOTOĞRAF SANATI NFT’YE YÖNELİYOR

Sorularımızı cevaplayan SEED.Photo’nun kurucularından İlter Yılmaz ise “Platform aslında standart NFT Pazar yerlerinden bir tanesi. Fakat diğerlerinden ayrı olarak link satmıyoruz, datayı direkt blockchain üzerine yazıyoruz. Dolayısıyla link değil doğrudan sanat eserini satın almış oluyorsunuz. Öte yandah sadece fotoğraf sanatçılarının işleri platformda yer alıyor. Bu bakımdan yenilikçi. Fotoğraf sanatı da dijitalleşen dünyada NFT’ye yönelmek durumunda. Çünkü başka türlü eserleri tapulamanız söz konusu değil” diye konuşuyor.

Otizimli çocukların hayat bulan tasarımları 'NFT' esere dönüştü Permolit Boya çatısı altında; Tohum Otizm Vakfı, Yelken Federasyonu, Kalamış Yelken Kulübü ve Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin iş birliği ile geliştirilen proje ile otizmli çocukların tasarımları Kalamış Yelken Kulübü mendireğinde hayat buldu.

NFT devine bir şok daha! 6 milyon TL değerindeki eserler çalındı NFT dünyası yeni bir dolandırıcılık haberi ile çalkalanıyor. Son yılların en hızlı gelişen teknolojilerinden NFT, popüler bir gelir ve yatırım aracı olarak görülürken dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Ünlü NFT devi Bored Ape Yacht Club'ta 360 bin dolar (6 milyon TL'den fazla) değerindeki eserler çalındı.