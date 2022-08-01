Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Nahid Sırrı, çeşitli gazete ve dergilerde sinemadan edebiyata, kent tarihinden sanatın farklı dallarına pek çok konuda kaleme almıştı. Kapı Yayınları tarafından okuyucuya kazandırılan "Resim Yazıları" adlı eser, yazarın 1928-1952 yılları arasında neşredilmiş olan resim sanatı üzerine yazılarını ilk defa bir araya getiriyor. Dönemin sanat ortamına dair şahitlikler, resim sanatının gelişimi, devletin üstlenmesi gereken rol, müzecilik ve resim tarihinin nasıl yazılabileceğine dair tavsiyeler kitaptaki yazılarda yer buluyor. Literatüre büyük katkı sağlayacak yaklaşımlar içeren bu metinler, Bahriye Çeri’nin sunuşuyla kitaplaşıyor.

Sanata ‘Zıpla’! Sanatçı Ahmet Öğüt; enstalasyon, heykel, kolaj ve videolarını bir araya getirdiği “Jump Up!” (Zıpla) adlı sergisini Makedonya'daki Üsküp Çağdaş Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturuyor.