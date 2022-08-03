Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Annette ve Peter Nobel’in koleksiyonundan eserlerle oluşturulan sergi; Alberto Giacometti, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol, Andreas Gursky, David Hockney, Dennis Hopper gibi dünyaca tanınmış sanatçıların “Basın Sanatı” olarak tanımlanan 300’e yakın eserini bir araya getiriyor. 19. yüzyıldan günümüze, medya tarihinde son 150 yılın bilim, kültür ve siyasetteki en can alıcı meselelerini gözler önüne seren sergi, geçtiğimiz 20. asırda yaşanan büyük değişimlerin medya sanatındaki yansımalarına dair önemli ipuçları veriyor.

Togg İstanbul’da sergilendi: Dönüp dönüp baktılar yanından ayrılamadılar Türkiye’nin yerli otomobil projesi Togg son viraja girerken İstanbul’da konsept otomobil sergilendi. Zorlu Center’da sergilenen araca halk yoğun ilgi gösterdi. Togg’u görenler dönüp dönüp baktı, yanından ayrılmak istemedi.