Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivalin “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” jürisine usta yönetmen Yeşim Ustaoğlu, başkanlık edecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine; 1984 yılında çektiği ilk kısa filmi ‘Bir Anı Yakalamak’tan son filmi ‘Tereddüt’e kadar geçen süreçte ulusal ve uluslararası alanda ödüllere layık görülen birbirinden başarılı filmlere imza atan, sinemamızın auteur yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun başkanlık edecek” ifadelerine yer verdi. Ulusal Uzun Metraj Yarışma’da Türkiye’de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış, yurt içinde bir festivale katılmamış yerli filmler yarışacak. Yarışmanın müracaatları yarın son bulacak.

Bir zamanlar terörsitlerin iniydi: Cudi Dağı’nda 42 yıl sonra festival coşkusu Teröristlerden temizlenen Cudi Dağı’nda 42 yıl sonra festival coşkusu yaşandı. Sefine bölgesinde arbane eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, ardından Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğu yer olarak kabul edilen alanda şükür namazı kıldı, dua etti. Festivale İçişleri Süleyman Soylu'nun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Opera Festivali ‘7 Tenor’la başlayacak Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali”, 16-30 Temmuz’da Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi’nde düzenlenecek.