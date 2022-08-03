Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Trump Art Gallery’de açılan “Kurmaca Mekânlar” adlı karma sergide; Bahar Ata, Beşir Bayar, Büşra Aktekinoğlu Babat, Mehmet Babat ve Muhammet Bakır eserleriyle yer aldı. Sanatçılar farklı üsluplarla İstanbul’a bakışlarını tuvallere taşıdı. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

‘Ve Şimdi İyi Haberler’ için son günler Pera Müzesinin iletişim araçları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanan “Ve Şimdi İyi Haberler” sergisi, 7 Ağustos’ta sona eriyor.