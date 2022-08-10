Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM), gelenekselleşen açık hava faaliyeti “Müzede Sahne”, bu akşam seyirciyle buluşmaya başlıyor… Sabancı Vakfının katkıları ile 14 Ağustos’a kadar devam edecek faaliyet, bu sene “Dünya 419 PPM Bir Sahne” başlığıyla artık sanatın gündeminden düşmeyen “iklim krizini” merkezine alıyor. Emre Koyuncuoğlu’nun sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen Müzede Sahne için üç farklı yazara iklim kriziyle ilgili oyun sipariş edildi ve üç farklı sahneyle prodüksiyon anlaşması yapıldı. Faaliyet hakkında açıklama yapan Koyuncuoğlu “İklim değişikliği ve insan elinin yıkımlarını, gündelik hayatta tanık olduğumuz gerçekleri sorgulayan, yerelden aktaran hikâyeleri sahne sanatlarında daha görünür kılmak istedik. Davet ettiğimiz sanatçıları, temayla bağlantılı projelerini geliştirmek için destekledik. İçeriği, seçtiğimiz temaya paralel bir anlayışla oluşturduk. Bu yıl, çevre yıkımına karşı hassasiyetlerimizden dolayı öncü nitelikte, gösteri sanatlarına öneriler sunan bir etkinliğe soyunduk” diyor. Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer de çevre problemleri konusunda sahne sanatlarında çok az eser üretildiğini kaydederek, iklim meselesini gündeme getirdikleri için mutlu olduklarını söylüyor.

İLK DEFA SAHNELENECEK

İlk defa Müzede Sahne’de dünya prömiyeri yapacak oyunlardan Şebnem İşigüzel’in yazdığı, Zinnure Türe’nin yönettiği “Taş” oyunu sahnelenecek. Nadir Sönmez’in yazdığı ve Ayşe Lebriz Berkem’in yönettiği “Libido” ile Volkan Çıkıntoğlu’nun yazdığı, Gülhan Kadim’in yönettiği “Tek Kullanımlık Hikâye” isimli oyunlar da ilk kez Müzede Sahne’de seyirci karşısına çıkacak. Oyunlar daha sonra sezon boyunca farklı tiyatro sahnelerinde temsil edilecek.