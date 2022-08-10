Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Özcan Alper’in üstleneceği festivalde; yapımcı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu ve yazar Prof. Dr. Umut Tümay Arslan jüri üyesi olarak yer alacak. 12-18 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Altın Koza’da filmler; “Ulusal Uzun Metraj”, “Belgesel”, “Uluslararası Kısa”, “Ulusal Öğrenci Kısa” ve “Adana Kısa Film” bölümlerinde yarışacak. Dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu, çocuklarla sinema bölümü ve sergiler festival boyunca sanatseverlerle buluşacak.

Altın Koza’ya ‘Bir Nefes Daha’ damgasını vurdu Festivalde “En İyi Film” ödülüne “Yaramaz Çocuklar” layık görülürken, “Bir Nefes Daha” altı dalda mükâfat aldı.

Altın Koza'da gondolda sinema keyfi Adana’da Altın Koza Film Festivali etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Seyhan Nehri üzerinde düzenlenen “Gondolda Sinema” gösterimlerine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.