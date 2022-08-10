Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festivalin ilk konser biletleri de Biletix’te satışa çıktı. Festival çerçevesinde satışa açılan ilk konser, üç müzisyenin ortaklığıyla kurulan yeni bir trio olan HÜM olarak açıklandı. Norveçli grubun ilk İstanbul konseri, 4 Ekim akşamı Akbank Sanat’ta izlenebilecek. Festivalin ikinci konseri olarak 6 Ekim akşamı İngiliz grup Portico Quartet Babylon’da izleyicilerle buluşacak. Aynı akşam Abdullah İbrahim, solo piyano konseriyle AKM Tiyatro Salonunda sahne alacak.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat'ta sergi.... Genç sanatçıların gündelik dertleri Akbank Sanat pandeminden sonra ödüllü bir sergiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.