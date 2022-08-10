Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilen festivalde “Uzun Metraj Kurmaca Film Yarışması” ve “Belgesel Film Yarışması” için başvurular başladı. 5 Eylül tarihine kadar devam edecek film başvuruları korkutatafilmfestivali.com internet adresi üzerinden yapılabilecek. Türk cumhuriyetleri arasında sinema iş birliğine destek olan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, bu yıl da film yapım desteği, onur ödülleri, sinema okulu ve sinema zirvesi gibi yan faaliyetlerle zenginleşerek yoluna devam edecek.

'Korkut Ata' kapılarını açtı! Festival çerçevesinde Atlas 1948 Sineması’nda “Tomris” filminin gösterimi yapıldı.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali kapılarını açıyor Yüzün üzerinde sinemacıyı bir araya getirecek Korkut Ata Film Festivali’nde Türk dünyası kültürel olarak kucaklaşacak. Yönetmen Mesut Uçakan, festivalin Türk dünyasındaki müşterek filmleri artıracağını söylüyor. Yönetmen Nazif Tunç ise sinemada ‘Kızılelma’nın ilk adımının atıldığını savunuyor.