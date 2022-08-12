Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan Neşet Ertaş’ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş’ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.

AKŞAM SAATLERİNDE SALDIRDILAR

Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş’ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi. Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü.

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