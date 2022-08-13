Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

"LAAL SINGH CHADDHA"

'Hint baharatlı' Forrest Gump

Yönetmen Robert Zemeckis’in 1994 yılında edebiyattan sinemaya adapte ettiği “Forrest Gump”, zekâ seviyesi düşük ama masum bir karakterin ayak oyunlarının hâkim olduğu modern dünyadaki zaferini işliyordu... Forrest adlı genç, bu hâline rağmen meşhur futbolcu, savaş kahramanı ve milyoner oluyordu. “Koş Forrest, koş!” repliğiyle hafızalara kazınan eser, kimilerine göre insanı üstün kılan şeyin iyi niyet olduğunu vurguluyor, kimilerine göre ise sistemi ve aptallığı yüceltiyordu! Her ne olursa olsun film, vaktizamanında beklenmedik bir rağbet gördü, altı dalda Oscar kazandı...

Ve geride kalan 28 yılın ardından “Forrest Gump”ın Hintli bir yeniden çekimi karşımıza geliyor. Bollywood’un tanınmış siması Aamir Khan’ın yapımcılığını üstlenip, başrolünde yer aldığı “Laal Singh Chaddha”, esere Hint unsurlarıyla dolu yeni bir yorum getiriyor. Yönetmenliğini Advait Chandan’ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda; Kareena Kapoor, Naga Chaitanya Akkineni, Mona Singh ve Manav Vij gibi isimler de yer alıyor.

ARTIK BİR SİH

En başında uzun teşekkür listesi akan eser, bu defa bir duraktan değil, tren vagonundan açılıyor ve başında sarığı olan bir Sih, hayat hikâyesini anlatmaya başlıyor. Adı Laal olan bu adam, bir çiftliğin sahibesinin oğlu. Herkes düşük zekâsından ötürü ona sırtını çevirirken, Rupa adlı kız, ilkokuldan itibaren yanında duruyor. İkisi beraber büyüyüp, aynı üniversiteye gidiyorlar ama Rupa onu sevmesine rağmen evlenmek istemiyor. Malum hikâyeye benzer bir şekilde; Rupa’dan yıllarca uzak kalan Laal, askere gidip Pakistanlılara karşı savaşıyor ve kahraman ilan ediliyor. Sonrasında ise hayat ona bol paralı yeni sürprizler vadediyor...

Laal Singh Chaddha”nın bir kısmı Türkiye’de çekildi

MAHALLÎ KALIYOR

Forrest Gump, aradan geçen bunca yıl sonra yönetmen Advait Chandan tarafından Hint “baharatlarıyla” servis ediliyor. Ancak bu “baharatlar” esere yeni bir ruh katmaktan ziyade, onu bazen mahallîleştiriyor. Eğer Hintli değilseniz size dokunamayacak pek çok unsur ve tarihî mesele, resmigeçit yapıyor.

Forrest’ın muadili olan Laal, ilk filme kıyasla daha karikatürize bir karakter. Doğrusu oyuncu olarak Aamir Khah’ın kumaşı, canlandırdığı bu karaktere pek uymuyor. 57 yaşındaki birinin, 20’li yaşlardaki karakteri oynaması, dijital dokunuşlara rağmen sırıtıyor.

HAMASETİN HİNTÇESİ

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimler de, Kargil Savaşı gibi hadiselerle hikâyeye dâhil oluyor. “İnsan öldürmekten hoşlanmıyorum” gibi replikler geçse de, Hint milliyetçiliğinden beslenen sekanslarla Hollywood’u aratmayacak şekilde Müslümanlar radikalizmle özdeşleştirilebiliyor. Sonrasında ise “hoşgörü mesajları” ve “PK”deki gibi dinler üstü mesajlar veriliyor. Garip! (Filmin bugünlerde Hint milliyetçileri tarafından boykot edilmesi ise daha da garip!)

Buna rağmen eserde görüntü yönetimi hususunda tesirli yenilikler var. Film, Hollywood versiyonuna kıyasla daha dokunaklı. Bunda Hint sinemasının vazgeçilmez bir parçası olan şarkıların payı büyük...

Evet, Forrest Gump’ı yıllar sonra tekrar beyazperdeye getirip, yeni nesille tanıştırmak ticari olarak mantıklı bir hamle. Ancak, “Laal Singh Chaddha” birçok bakımdan çıtayı aşağıya çekmiş; esere sadık kalmaya çalışılsa da üniversal ruhuna zarar verilmiş.

Yönetmen: Advait Chandan

Tür: Komedi, Dram

Ülke: Hindistan

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

"Korku Evi"

Haftanın dikkat çeken korku filminin ismi de “Korku Evi”... Yönetmenliğini Matthew Whedon ile Andrew Mecham’ın yaptığı eserde, geçmişte ailesini rahatsız eden kötülüklerin serbest kalmasına sebebiyet veren iki kız kardeşin hikâyesi işleniyor.

"Sıradaki Şarkı"

Greg Björkman’ın yönettiği romantik film “Sıradaki Şarkı”, Laura adlı bir kadının zamanda seyahat yapabileceğini keşfedip, bir kazada hayatını kaybeden sevdiği adamı kurtarmaya çalışmasını işliyor. Eserde Clara Rugaard, Lewis Pullman ve Lyrica Okano başrollerde...

"Aşk ve Savaş"

Alman yapımı romantik-komedi “Aşk ve Savaş” ise figüran Emil’in ayrı kaldığı kadına tekrar kavuşmak için sahte bir kimlikle yönetmenlik yapma çabasını merkezine alıyor. Yönetmenliğini Martin Schreier’in üstlendiği eserin oyuncu kadrosunda; Dennis Mojen, Emilia Schüle, Svenja Jung, Ken Duken ve Anatole Taubman var.

Masal Şatosu: Gizemli Misafir’e masal gibi gala! Yılın çocuk filmi 12 Ağustos’ta vizyonda Burak Kuka’nın yönettiği ve Ecrin Su Çoban, Gülse Göçer, Dolunay Soysert, Sinan Çatıkkaş, Cansu Öztekin, Berkan Hamedi'nin başrollerini paylaştığı yılın çocuk filmi ‘Masal Şatosu: Gizemli Misafir’in galası yapıldı. Masalsı bir atmosferde gerçekleşen galaya minik sinemaseverler akın etti. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği galaya filmdeki karakterlerin kullandıkları aksesuar ve pelerinleri takarak gelenler de vardı. Neşeli görüntülerin ortaya çıktığı galadan bütün çocuklar mutlu bir şekilde ayrıldı.