Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Nurhan Ulusaraç, katı’ ve ebru sanatını bir araya getirdiği eserlerini İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkâr Kasrında sergiliyor. “Suyun Kâğıt ile Buluşması” adlı sergide, sanatçının Topkapı Sarayı ile Hatice Turhan Sultan Türbesi’ndeki çinilerden, Mehmed Selim Divanı’ndaki sayfa düzeninden ve Gazneli Mahmud’un eserinden ilham aldığı katı’larını da aralarında olduğu yüze yakın çalışma görülebiliyor. Sorularımızı cevaplayan Ulusaraç, katı’ ve ebru birleşince eserlerin âdeta ruh kazandığını söylüyor. Ulusaraç “Aynı zamanda ebrucu olduğum için iki sanatı birleştirdim. Ebrunun kendisine has bir duruşunun olduğunu düşünüyorum. Boyanan bir kâğıt ile ebruyla yapılan iş aynı olmuyor. Zaten 14. ve 15. asırda katı’ sanatçıları da ebru kullanıyorlardı” diyor.

ÜÇ BOYUTLU RESİM YAPIYORLAR

“Şimdi katı’ sanatı yaptığını söyleyen çok isim var ancak hepsi işi üç boyutlu resme döndürdüler” diyen Ulusaraç, kâğıt ve derilerin kesilip birleştirilmesiyle yapılan katı’ sanatında gelinden durumdan yakınarak şunları söylüyor: İşin geleneksel bir ruhu olması lazım. Eğer eser sizi içerisine çekiyorsa onda bir ruh var demektir. Katı’ sanatını yıllar önce Süheyl Ünver Bey tekrar ortaya çıkardı. Ancak zamanla çalışanlar, sanatı çok bozdular. Şimdi bazı sanatçılar rölyefi, katı’ diye insanlara sunuyor. Yaptıkları kat’ı değil. Hâlbuki katı’, üç boyutlu hâle gelmiş ama bir bütün olarak görülen eserdir. Mesela burada 23 kat, 50 kat gül ve ağaçlar var. Ancak tek bir eser olarak görülüyor.

HOCAM 3 AY KONUŞMADI

Dürdane Ünver’den katı icazeti alıp, sanatçı Fuat Başar’dan ebru öğrendiğini söyleyen Ulusaraç “Fuat Hoca beni üç ay yanında oturttu ve tek kelime söylemedi, ‘Yalnız beni seyret’ dedi. Onlarla çalışınca sanata bakış açınız değişiyor. Onlar sanatın uhrevi tarafına bakıyorlar ve bir şeyin yozlaşmasını istemiyorlar. Zaten sanat yozlaşınca yok oluyor” şeklinde konuşuyor.

Nurhan Ulusaraç’ın sergisi, 4 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Ebru sanatı sayesinde sabretmeyi öğrendim “Almanya’da doğdum. 12 yaşındayken Türkiye’ye geleceğimizi duyunca ilk başta çok sevinmemiştim. Ancak tarihimizi öğrendikçe âşık oldum.”