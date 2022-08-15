Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı 1924 yılının yazında günlüklerinde de bahsettiği “La Vigie” adlı binanın garajında birçok resim yaptı. Rivayete göre Picasso, kaldığı müddet boyunca villanın yatak ve oturma odalarının duvarlarını, sahiplerine teşekkür maksadıyla boyadı. Ancak sanatçı, mülkün sahipleri, yapılanları beğenmeyince her şeyi yeniden beyaza boyamak zorunda kaldı. Amerikalı milyarder Frank Gould’un 1929’da satın aldığı villa Picasso’nun yanı sıra; Paul Morand, André Gide, Jean Cocteau, F. Scott Fitzgerald gibi pek çok sanatçı, müzisyen ve yazarı ağırladı.

Sean Connery’ye ait Picasso tablosu müzayedede 22 milyon dolara satıldı Ekim 2020’de 90 yaşında ölen eski aktör Sir Sean Connery’ye ait Picasso tablosu Hong Kong’daki müzayedede 22 milyon dolara satıldı.

Picasso’nun resmini Yunan polisi buldu Yunanistan’da 2012’de Atina Ulusal Resim Galerisinden çalınan Pablo Picasso tablosu bulundu.