Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Biletinal Yaz Konserleri çerçevesinde sahne alan sanatçı Dany Brillant; şarkılarını seslendirdi. Açıklamalarda bulunan Brillant, Türkiye’de sevilmesinin sebebinin “kültürel yakınlık” olduğunu dile getirerek şunları söyledi: Tunus’ta doğduğum için olsa gerek Türkiye’de her zaman kendimi çok iyi hissettim. Türkiye’den ya da farklı ülkelerden sanatçılarla farklı projeler yapmayı çok arzu ederim. Türkçe-Fransızca sözler olan farklı bir tarz yapmak isterim.

Konser için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü grup Arctic Monkeys’e Türk bakkal şoku! Dünyaca ünlü müzik grubu Arctic Monkeys, konser vermek için Türkiye’ye geldi. 9-10 Ağustos’ta hayranlarıyla buluşan grup, konser sonrası bir mekana gitti. Mekanın yanında bulunan bakkalın önünden geçen ekip üyeleri, alkol şişelerini yere bırakınca bakkaldan tepki gecikmedi. Öfkelenen esnaf, çevreden “Onlar dünyaca ünlü şarkıcılar” diyenlere de “Fark etmez” şeklinde cevap verdi.