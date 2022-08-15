Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dün şehirde gösterilen “Anadolu Leoparı”, 14 ülkeden 16 filmin aday olduğu “Tientan Ödülleri” için yarışacak. Başrollerini Uğur Polat ve İpek Türktan’ın paylaştığı 2021 yapımı filmde, Ankara’daki hayvanat bahçesinin müdürünün, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında tutulan Anadolu Leoparı’nın ölümünü gizleyerek hayvanat bahçesinin kapatılmasını önleme çabası hikâye ediliyor.

Masal Şatosu: Gizemli Misafir’e masal gibi gala! Yılın çocuk filmi 12 Ağustos’ta vizyonda Burak Kuka’nın yönettiği ve Ecrin Su Çoban, Gülse Göçer, Dolunay Soysert, Sinan Çatıkkaş, Cansu Öztekin, Berkan Hamedi'nin başrollerini paylaştığı yılın çocuk filmi ‘Masal Şatosu: Gizemli Misafir’in galası yapıldı. Masalsı bir atmosferde gerçekleşen galaya minik sinemaseverler akın etti. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği galaya filmdeki karakterlerin kullandıkları aksesuar ve pelerinleri takarak gelenler de vardı. Neşeli görüntülerin ortaya çıktığı galadan bütün çocuklar mutlu bir şekilde ayrıldı.

Yeşilçam filminden uyarlanan ‘Ah Nerede’ reyting tokadını yedi, final yapıyor Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ‘Ah Nerede’ dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalamayınca final kararı aldı. Dizi 7. bölümde ekran macerasına son verecek.