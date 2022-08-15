Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İdare eden ile yönetilen arasındaki ilişkilere ışık tutan “Eski Türklerde ve Osmanlıda Halkla İlişkiler” adlı eserde, tarih bir halkla ilişkiler uzmanının gözüyle yeniden yorumlanıyor. Kitapta, günümüz halkla ilişkiler kurumları ile eski Türk devletlerindeki iletişim kurumları kıyaslanıyor. Türklerin birbirleriyle kurdukları iletişimde, diğer milletlerden şaşırtıcı bir biçimde farklı davranışlar sergilediği kitapta vurgulanıyor.

Nahid Sırrı'nın sanat yazıları kitapta toplandı "Sultan Hamid Düşerken" ve "Kıskanmak" gibi Türk edebiyatının büyük klasikleri arasında sayılan eserlere imza atan Nahid Sırrı Örik'in sanat yazıları, tozlu raflardan çıktı.