Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ketebe etiketiyle okuyucuyla buluşan “Zeytin Yaprakları / Yunani Tıbbı, Doğal Tedavi ve Hücresel Beslenme” adlı kitap ise zeytinin tarihteki yolculuğunu ve tıptaki yerini anlatıyor. Athanasia İfianassa Karabatsou’nun kaleme aldığı çalışma, zeytinden yola çıkarak Yunani tıbbının tarihine, sağlıklı beslenmeye, insan fizyolojisinden kadim tedavi metotlarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Karabatsou’nun kitabı, tıp danışmanlığı mahiyetinde değil. Türkçeye ilk defa orijinal dili olan Yunancadan tercüme edilen eser, zeytin konusunda “sıra dışı” bir bakış açısı taşıyor.

Nahid Sırrı'nın sanat yazıları kitapta toplandı "Sultan Hamid Düşerken" ve "Kıskanmak" gibi Türk edebiyatının büyük klasikleri arasında sayılan eserlere imza atan Nahid Sırrı Örik'in sanat yazıları, tozlu raflardan çıktı.

