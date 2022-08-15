Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kronik Kitap’tan çıkan “Kıbrıs İçin Havalandılar: G-Günü” adlı eser, Türk havacılık tarihi araştırmacıları Levent Başara ile Serhat Güvenç tarafından kaleme alındı. Harekâtın havacı tanıklarının o günleri ilk defa anlattığı eserde; “Kıbrıs’a hangi rotalardan gidildi ve hava indirme hangi bölgelere yapıldı?”, “Kıbrıs’a hangi birlikler taşındı?”, “Rumlar nasıl hazırlıksız yakalandı?”, “Harekâtın başarı yüzdesi neydi?”, “Helikopterler kayıp vermeden nasıl görev yaptı?” ve “Adaya inen askerler ne ile karşılaştı?” gibi sorulara cevap veriliyor. Kitap, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın daha doğru bir tarihinin yazılmasına da katkı sağlıyor.

Nahid Sırrı'nın sanat yazıları kitapta toplandı "Sultan Hamid Düşerken" ve "Kıskanmak" gibi Türk edebiyatının büyük klasikleri arasında sayılan eserlere imza atan Nahid Sırrı Örik'in sanat yazıları, tozlu raflardan çıktı.